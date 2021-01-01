فيديو للحظة التفجير في محطة الحافلات في القدس



التفجير في محطة الحافلات في القدس التفجير في محطة الحافلات في القدس

نشرت مجموعة قراصنة، تطلق على نفسها اسم "عصا موسى"، تسجيل كاميرات المراقبة الإسرائيلية، للحظات الأولى لعملية التفجير التي شهدتها مدينة القدس يوم أمس الأربعاء.



وكتب المجموعة مع الفيديو: "الحياة المظلمة..ستدفعون ثمن الدم الذي أريق ...لن تنعموا بالسلام والراحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ...سنحدد نهايتكم".



وأفادت مصادر طبية إسرائيلية، يوم أمس بمقتل شخص وإصابة تسعة عشر آخرين جراء انفجارين منفصلين في مدينة القدس، واحد قرب محطة حافلات عند مدخل المدينة، والآخر في مستوطنة راموت.

https://twitter.com/i/status/1595558011262623745

