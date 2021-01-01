جهاز أمني إسرائيلي كبير يتعرض لأختتراق من قراصنة إيرانيون

أعلنت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أن قراصنة إيرانيين اخترقوا كاميرات المراقبة لـ"جهاز أمني كبير وحساس"، وسربوا الفيديو للحظة التفجير في محطة الحافلات في القدس.
إسرائيل: قراصنة إيرانيون اخترقوا كاميرات المراقبة لجهاز أمني إسرائيلي كبير"عصا موسى" ينشرون فيديو للحظة التفجير في محطة الحافلات في القدس
وعلى الأثر فتحت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحقيقا شاملا في قضية اختراق كاميرات أمنية من قبل القراصنة الإيرانيين، لفهم ما إذا كان هناك فعلا اختراق إلكتروني، وكيف تم تسريب الفيديو.
وكانت مجموعة قراصنة، تطلق على نفسها اسم "عصا موسى"، نشرت الليلة الماضية تسجيل كاميرات المراقبة الإسرائيلية، للحظات الأولى لعملية التفجير في القدس.
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