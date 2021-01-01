فيديو .. سحابة خضراء عملاقة في سماء السعودية

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صورة الخبر: سحابة خضراء
سحابة خضراء

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو يوثق ظهور سحابة خضراء عملاقة في سماء محافظة جدة بعد سقوط أمطار غزيرة اليوم الخميس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو أظهرت تشكل سحابة لا مثيل لها من الغيوم المتراكمة والتي ظهرت من مسافات عدة.

وعلق أحدهم قائلا: "السحابة الخضراء في سماء جدة..سحابة مهيبة جدا..لم اشاهد مثيلها أبدا".

وشهدت جدة اليوم الخميس سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول في عدد من المناطق.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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