رسميا الموعد الجديد لقرعة مجموعات أبطال إفريقيا والكونفدرالية



الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الموعد الجديد لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.



وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر تأجيل القرعة والتي كان مقررا لها 16 نوفمبر الماضي.



وتقرر إقامة القرعة يوم 12 ديسمبر المقبل.

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ويشارك في دوري أبطال إفريقيا من مصر كل من الأهلي والزمالك.بينما يمثل مصر في الكونفدرالية كل من بيراميدز وفيوتشر.وجاء تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا كالآتي:التصنيف الأولالأهليالترجي التونسيالرجاء المغربيالوداد المغربيالتصنيف الثانيصنداونز الجنوب إفريقيالزمالكبترو أتلتيكو الأنجوليهورويا كوناكري الغينيالتصنيف الثالثسيمبا التنزانيشباب بلوزداد الجزائريشبيبة القبائل الجزائريالهلال السودانيالتصنيف الرابعالقطن الكاميرونالمريخ السودانيفايبرز الأوغنديفيتا كلوب الكونغولي