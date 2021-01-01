إعلان عن طقس الأيام المقبلة .. تفاصيل

تحدث الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، عن الطقس خلال الأيام المقبلة.
وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ آخر النهار"، المذاع عبر قناة “النهار”، أن فصل الخريف، من أفضل فصول السنة ولكنه ، يشهد بعض حالات عدم الاستقرار، معقبا:" درجات الحرارة بدأت بالانخفاض من اليوم".
وأوضح رئيس هيئة الأرصاد السابق، أن السواحل الشمالية، وسلاسل جبال البحر الأحمر وكذا حلايب وشلاتين، تشهد من الغد بداية تساقط الأمطار.
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