إعلان عن طقس الأيام المقبلة .. تفاصيل



تساقط الأمطار تساقط الأمطار



تحدث الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، عن الطقس خلال الأيام المقبلة.



وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ آخر النهار"، المذاع عبر قناة “النهار”، أن فصل الخريف، من أفضل فصول السنة ولكنه ، يشهد بعض حالات عدم الاستقرار، معقبا:" درجات الحرارة بدأت بالانخفاض من اليوم".



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد السابق، أن السواحل الشمالية، وسلاسل جبال البحر الأحمر وكذا حلايب وشلاتين، تشهد من الغد بداية تساقط الأمطار.

قد يعجبك أيضا...

الامطار غداوتابع رئيس هيئة الأرصاد السابق، الامطار غدا سـ تصل إلى بعض مناطق القاهرة، وتستمر حتى آخر الأسبوع.وأشار الدكتور أحمد عبد العال، إلى أن الصباح الباكر سيشهد نشاط خفيف للرياح، مما يجعل المواطنين يشعرون بالبرودة.