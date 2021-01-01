سنة مهجورة تدخل فاعلها وأهل بيته في حماية الله.. تعرف عليها



الدكتور رمضان عبد الرازق الدكتور رمضان عبد الرازق

ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العديد من السنن والطاعات البسيطة التي تجلب لنا الحسنات وتمحو السيئات ، وذلك حبا منه وخوفا على أمته صلى الله عليه وسلم ، إلا أننا نتغافل عنها سواء بقصد أو بدون قصد ، لذلك فلنحرص على البحث والاطلاع على مثل هذه السنن لتمحو سيئاتنا التي تتزايد وسط هذا الزخم والهموم الحياتية اليومية .



كشف الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامية وأحد علماء الأزهر الشريف عن سنة مهجورة تدخل فاعلها وأهل بيته في حماية الله وتجعلك في كنف الله وبجوار الله ، قائلا : تخيل انك في حماية الله عز وجل ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين .



وأضاف عبد الرازق في فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، قائلا: روى الإمام أحمد في مسنده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من استجد ثوبا ، فلبسه وقال عندما بلغ ترقوته ، وقال : الحمد لله الذي كساني ما اواري به عورتي وأتجمل به في الناس ، ثم عمد الى الثوب القديم ، وتصدق به ، كان في كنف الله وفي جوار الله ، وفي حماية الله حيا وميتا ".

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وأوضح الدعاية الإسلامي ، يجب أن نحرص على هذه السنة في هذه الأيام التي هي بداية فصل الشتاء ، فمن كان لديه ثوب قديم وبحالة جيدة ولا يحتاجه فليخرجه لأحد فقير أو مسكين لا يستطيع شراء كسوة الشتاء ، ومن اشترى ثوبا جديدا وأغناه عن القديم فليتصدق بالثوب الآخر لشخص يحتاج هذا الثوب .ونصح رمضان عبد الرازق المتصدق بثوبه ، بأن يحرص على أن يكون هذا الثوب نظيف ومهندم ومعطر لأنه يقع في يد الله قبل الفقير ، ويتم وضعه في حافظة نظيفة وجميلة .