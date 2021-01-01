داعية يجيب .. كيف أفرق بين الدجال والوليّ الصالح ؟



الدكتور هاني تمام الدكتور هاني تمام

أجاب الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، عن سؤال حول كيف أفرق بين الدجال الذى يدعى كشف تفاصيل وبعض الأمور المستورة عبر قراءة الكف والفنجان والأثر وتاريخ الميلاد، وأولياء الله الصالحين.



كيف أفرق بين الدجال والولي الصالح؟

وقال هاني تمام، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أولياء الله الصالحين لا يتحدثون فى غيبيات ولا يكشفون عنها، الإ اذا كانت كرامة من عند الله، تضطرهم لذلك، ويكون دائما على منهج الله ولا يكشف بالفنجان والمندل ولا قراءة الكف ولا خلافه".



أهل التخصصات الدنيوية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَرَّ بقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقالَ: لو لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ قالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بهِمْ فَقالَ: ما لِنَخْلِكُمْ؟ قالوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

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وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه لا يجوز اللجوء للمشايخ في جميع التخصصات الدنيوية، وإنما يجب اللجوء لأهل الاختصاص.وتابع الجندى: "أي شيخ أيًا كانت درجته العلمية لا يستطيع وضع خطة مباراة البرازيل، أو يضع تكتيك اقتصادي لخروج الأمة من الأزمة الاقتصادية، أو يصف علاج لمريض".فوز المنتخب السعودى على الأرجنتينهنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المنتخب السعودى بالفوز على نظيره الأرجنتيني، خلال مباريات كأس العالم، لافتا إلى أن هذا الفوز فرح كل الأمة العربية.وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ربنا يفرحكم زى ما فرحتم الأمة العربية بهذا الانتصار، الذى ورائه مجهود وخطة وإتقان عمل، وليس بالدعاء وأذكار الصباح والمساء فقط".وكان المنتخب السعودى حقق فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.