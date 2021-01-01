قد يتبنى هاتف Sony Xperia 1 V تقنية شاشة جديدة

يبدو أن هاتف Xperia المتطور من الجيل التالي، والذي يعرف على الأرجح باسم Sony Xperia 1 V، سيستخدم بعض تقنيات الشاشة الجديدة. فمن المفترض أن يأتي هذا على شكل لوحة LTPO، مع أكسيد متعدد الكريستالات منخفض الحرارة يسمح بميزة إضافية لتوفير الطاقة.
يمكن لشاشات LTPO الاستفادة من معدلات التحديث المتغيرة، والتي بدورها يمكن أن تساعد في الحفاظ على عمر بطارية الهاتف الذكي.
في حين أن مصطلح “LTPO” أصبح بالفعل مصطلحًا مألوفًا في عالم الهواتف الذكية، مع توفر أجهزة مثل Xiaomi 12 Pro و Apple iPhone 14 Pro مع شاشات LTPO، كانت تتجنب سوني استخدام التقنية لمجموعة Xperia الخاصة بها.
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