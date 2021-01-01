قد يتبنى هاتف Sony Xperia 1 V تقنية شاشة جديدة

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صورة الخبر: Sony Xperia 1 V
Sony Xperia 1 V

يبدو أن هاتف Xperia المتطور من الجيل التالي، والذي يعرف على الأرجح باسم Sony Xperia 1 V، سيستخدم بعض تقنيات الشاشة الجديدة. فمن المفترض أن يأتي هذا على شكل لوحة LTPO، مع أكسيد متعدد الكريستالات منخفض الحرارة يسمح بميزة إضافية لتوفير الطاقة.

يمكن لشاشات LTPO الاستفادة من معدلات التحديث المتغيرة، والتي بدورها يمكن أن تساعد في الحفاظ على عمر بطارية الهاتف الذكي.

في حين أن مصطلح “LTPO” أصبح بالفعل مصطلحًا مألوفًا في عالم الهواتف الذكية، مع توفر أجهزة مثل Xiaomi 12 Pro و Apple iPhone 14 Pro مع شاشات LTPO، كانت تتجنب سوني استخدام التقنية لمجموعة Xperia الخاصة بها.

يأتي Xperia 1 IV مزودًا بشاشة OLED بدقة 4K مع معدل تحديث ثابت 120 هرتز، لذلك سيكون Xperia 1 V أول جهاز في النطاق المحبوب يتبنى تقنية الشاشة الجديدة ذات المعدل المتغير.

ومع ذلك، فإن مصدر هذه المعلومات (Weibo عبر SumahoDigest) يدعي أيضًا أن شاشة LTPO قد لا تكون قادرة على استخدام معدل تحديث متغير موفر للطاقة عند التشغيل بدقة 4K.

على أي حال، هذا لا يبدو منطقيًا، حيث سيكون من غير المجدي اعتماد التقنية الجديدة وقفلها بمعدل تحديث محدد فقط لتمكين 4K على Sony Xperia 1 V. لكن شاشة LTPO لديها القدرة على العمل بشكل جيد وستساعد في توفير الطاقة لإصدار Mark 5 من Xperia 1 عند عرض محتوى FHD.

المصدر: بوابه المتميز

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