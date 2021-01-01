تصميم iQOO 11 رسميًا… وسيتم إطلاقه في الصين في 2 ديسمبر

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صورة الخبر: iQOO 11
iQOO 11

سيتم إطلاق هاتف iQOO 11 في ماليزيا في 2 ديسمبر كأول هاتف ذكي في البلاد يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2. واليوم، أعلنت iQOO أنه سيتم طرحه أيضًا في الصين في نفس اليوم.

تكشف الصفحة الترويجية التي تم إعدادها على موقع vivo الرسمي الصيني أن إطلاق سلسلة iQOO 11 سيبدأ في الصين في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وبما أن الشركة تستخدم كلمة “series”، فمن الآمن القول أن iQOO ستكشف عن العديد من الهواتف الذكية يوم الجمعة المقبل.

تتضمن الصفحة أيضًا صورًا لما يُقال أنه iQOO 11 5G، مما يؤكد تسرب التصميم الأخير. فسيضم الهاتف إعداد الكاميرا الثلاثي مع شريحة vivo V2، والتي ظهرت لأول مرة منذ يومين على سلسلة vivo X90.

تتميز الجهة الخلفية لـ iQOO 11 أيضًا بخطوط حمراء وسوداء وزرقاء ملونة مستوحاة من تصميم BMW M Motorsport. وعند الفحص الدقيق، يمكنك أن ترى أن iQOO 11 به غطاء جلدي صناعي، وهو أمر رائع لأنه سيساعد في الإمساك بالقبضة.

يحتوي الهاتف الذكي على زر التحكم في الصوت وزر الطاقة على الإطار الأيمن، بينما تشير خطوط الهوائي في الإطارات العلوية والسفلية إلى أنها مصنوعة من المعدن.

المصدر: بوابه المتميز

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