ما المميز في حواسب سامسونغ اللوحية؟



سامسونغ سامسونغ

من بين أبرز الأجهزة المحمولة التي ظهرت هذا العام كان حاسب Galaxy Tab S8 Ultra الذي طرحته سامسونغ لتنافس به أجهزة آبل ومايكروسوفت.



وأكثر ما يميز هذا الجهاز هو شاشته اللمسية العملاقة بالنسبة لشاشات الحواسب اللوحية، والتي أتت من نوع Super AMOLED بمقاس 14.6 بوصة، ما يجعل هذا الحاسب أداة ممتازة للأعمال المكتبية وأعمال الترجمة وتصفح المواقع تماما كما الحواسب المحمولة.



وأتت الشاشة بدقة (2960/1848) بيكسل، وتردد يعادل 120 هيرتزا، فضلا عن دعمها بتقنيات +HDR10 لتوفير جودة عالية في عرض الصور والفيديوهات.

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أما هيكله فأت من البلاستيك والألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (326.4/208.6/5.5) ملم، وزنه 726 غ، وزود الحاسب أيضا بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ولوحة مفاتيح خارجية عالية الأداء.ويعمل الحاسب بنظام Android 12 مع واجهات One UI 4.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 و16 غيغابايت، الامر الذي يمكنه من التعامل بكفاءة عالية مع ألعاب الفيديو الحديثة.وزودته سامسونغ بتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومكبرات صوت AKG عالية الأداء، وتقنيات للاتصال السريع مع الشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، بطارية بسعة 11200 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأكثر من 10 ساعات بالشحنة الواحدة.