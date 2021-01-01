تصدر Meta تعليمات جديدة بشأن حسابات المراهقين على "فيسبوك" و"إنستغرام"

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تصدر Meta تعليمات جديدة بشأن حسابات المراهقين على "فيسبوك" و"إنستغرام"

صورة الخبر: Meta
Meta

أعلنت شركة Meta المشغلة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" عن اتخاذ تدابير إضافية لحماية خصوصية حسابات المراهقين على تلك المنصات.

وقالت الشركة في مدونة لها على الإنترنت "إن Meta ستطبق تلقائيا إعدادات الخصوصية المحسّنة على حسابات Facebook الجديدة التي أنشأها المراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، وفي إطار تلك الإعدادات سيتمكن المستخدمون من إخفاء قوائم الأصدقاء لديهم، أو إخفاء قوائم النشاطات أو الصفحات التي يتابعونها على المنصة، وستعرض على المستخدمين المسجلين سابقا في فيسبوك مثل تلك الإعدادات".

وستركز Meta في إعدادات الخصوصية الجديدة على منع حسابات البالغين "المشبوهة" من التواصل مع حسابات المراهقين على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، إذ ستقوم الشركة بالتحقق من الحسابات التي قام المراهقون بحظرها أو تقديم شكاوى بحقها على تينك المنصتين، وستقوم "فيسبوك" بحظر تلك الحسابات، أما "إنستغرام" فسيمنع تلك الحسابات من إمكانية التواصل أو إرسال الرسائل والملفات إلى حسابات المراهقين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Meta تعمل على تطوير جذري لمنصاتها للتواصل الاجتماعي، ستمنع من خلاله إمكانية إرسال الرسائل أو الصور "المشبوهة" إلى حسابات المراهقين على تلك المنصات، وقد تبدأ بتنفيذ تلك الإجراءات قبل نهاية ديسمبر المقبل.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تصدر Meta تعليمات جديدة بشأن حسابات المراهقين على "فيسبوك" و"إنستغرام"

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
33262

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager