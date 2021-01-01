تحضر Vivo لإطلاق أحد أفضل هواتف أندرويد

تتجهز عملاقة صناعة الإلكترونيات Vivo لإطلاق هاتف جديد يتحدى بمواصفاته أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف iQOO 11 المنتظر سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164.8/77/8.5) ملم، وزنه 205 غرامات تقريبا.
أما شاشته فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ويمكنها التعامل مع أحدث ألعاب الفيديو بكفاءة عالية.
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