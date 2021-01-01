تعرض مرسيدس EQG الكهربائية ميزة G-Turn

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مرسيدس EQG الكهربائية

لن تصل شقيقة مرسيدس G-Class الكهربائية قبل عام 2024، ومع ذلك تجد الشركة أنه من المناسبة الحديث عن خاصية “G-Turn”.

في المستقبل، ستحمل السيارة 4 محركات واحدة على كل عجلة، ما يسمح لها بالدوران حول نفسها 360 درجة عندما تحمل المحركات بشكل متعاكس. وفي حين أن الوظيفة ستكون في متناول اليد في الحلبة أو الطرق الوعرة فإن ذلك لن يمنع من استخدامها على الطرق العامة أيضاً حينما يكون ذلك مناسباً.

من المؤكد، ستتمتع مرسيدس EQG والخلفية الكهربائية لـ G-Class “بأداء هائل” على الطرقات المعبدة والوعرة ومن التوقع أن تستمر مرسيدس بإتعلان ميزات السيارة خلال الأشهر القادمة قبل موعد التدشين في عام 2024.

المصدر: سعودى شفت

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