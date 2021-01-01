تعرض مازدا Vision Study لمحة عن سيارة مستقبلية



Vision Study Vision Study

حان الوقت للكشف عن مازدا Vision كأحدث سيارة اختبارية من الشركة تعرض جدول أعمال الشركة على المدى المتوسط، وتلمح لسيارة ما في المستقبل القريب.



تعرض الشركة السيارة من خلال لقطات سريعة أثناء مؤتمر الشركة لعرض تقنيات المستقبل حيث ظهر الرئيس التنفيذي للشركة أكيرا ماروموتو على القناة الرسمية للشركة ليتحدث عن الخطوات التي تتبعها مازدا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وإذا لم تخب التوقعات، فإن سيارة الكوبيه البيضاء تعكس نظرة مبكرة على الجيل القادم من سيارة MX-5.



بتوقع أن تأتي السيارة بصورة من صور الكهرباء لتقليل الانبعاثات، وقد يأتي محرك مازدا روتري للعمل كشاحن للبطاريات فقط. وأياً كان الحال فإن سيارة رياضية أخرى من مازدا على الطريق.