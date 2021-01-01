تتخطى مليون جنيه زيادة على أسعار فولفو XC90 موديل 2022 في مصر

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات باعتبارها الوكيل المحلي لشركة فولفو عن أسعار جديدة لموديل 2022 من سيارتها XC90 التي تنتمي لفئة SUV، حيث تقدم الشركة هذا الموديل في السوق المحلي بثلاثة فئات، وتم الإعلان عن أسعارهم الرسمية خلال شهر نوفمبر الحالي كالتالي:
- فئة أولى بسعر 2 مليون و450 ألف جنيه (بعد زيادة مليون جنيه).
- فئة ثانية بسعر 2 مليون و650 ألف جنيه (بعد زيادة مليون و50 ألف جنيه).
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