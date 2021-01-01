تتخطى مليون جنيه زيادة على أسعار فولفو XC90 موديل 2022 في مصر

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صورة الخبر: فولفو XC90
فولفو XC90

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات باعتبارها الوكيل المحلي لشركة فولفو عن أسعار جديدة لموديل 2022 من سيارتها XC90 التي تنتمي لفئة SUV، حيث تقدم الشركة هذا الموديل في السوق المحلي بثلاثة فئات، وتم الإعلان عن أسعارهم الرسمية خلال شهر نوفمبر الحالي كالتالي:

- فئة أولى بسعر 2 مليون و450 ألف جنيه (بعد زيادة مليون جنيه).

- فئة ثانية بسعر 2 مليون و650 ألف جنيه (بعد زيادة مليون و50 ألف جنيه).

جدير بالذكر أن هذه السيارة متاحة محليا بمحرك 4 أسطوانات بسعة 2000 سي سي وبقوة 320 حصان و400 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوته للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الكلي).

المصدر: التوكيل

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