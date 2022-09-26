تعلن وزارة المالية بدء صرف مرتبات العاملين في الدولة بالزيادة المقررة

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تعلن وزارة المالية بدء صرف مرتبات العاملين في الدولة بالزيادة المقررة

صورة الخبر: وزارة المالية
وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية اليوم بدء صرف مرتبات العاملين في الدولة بالزيادة المقررة مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر الجارى، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف الرواتب بدءا من اليوم 24 وحتى 28 نوفمبر لمدة 5 أيام، بالزيادة المقررة، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر نوفمبر لكل الجهات الإدارية بالدولة، موضحًا أنه تم سيتم صرف مرتبات نوفمبر في أيام 24، 27، 28، 29، 30 من الشهر نفسه.

ونوه إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعلن وزارة المالية بدء صرف مرتبات العاملين في الدولة بالزيادة المقررة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
20459

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager