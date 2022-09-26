أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

استهلت أسعار الذهب اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 في مصر، في الساعات الأولى، على الارتفاع الذي سجلته قبل نهاية يوم الأربعاء.



سعر الذهب اليوم فى مصر





سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1542 جنيهًا، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1350 جنيها، وتداول سعر عيار الذهب 18 عند 1157 جنيهًا، ووصل سعر عيار الذهب 14 إلى 900 جنيه.

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سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرارتفع سعر جنيه الذهب، قبل نهاية تعاملات يوم الأربعاء 144 جنيهًا، ليسجل سعره في السوق المحلي، اليوم نحو 10800 جنيه، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.سعر الذهب اليوم في الدول العربية:بدأ سعر الذهب اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، تعاملات الساعات الأولى في الدول العربية، على الأسعار النهائية ليوم الأربعاء وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 210.27 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 192.74 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 183.98 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 157.70 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 122.66 ريال.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 17.20 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.77 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 15.05 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.90 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 10.03 دينار.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 205.78 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 188.63 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 180.06 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 154.34 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.04 درهم.