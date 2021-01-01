«ماسك» يقرر تأجيل إطلاق خدمة «بلو»..لمنع انتحال الهوية على تويتر..

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صورة الخبر: تويتر
تويتر

قرر إيلون ماسك المالك الجديد لتطبيق تويتر تأجيل إطلاق نظام التحقق الخاص بالعلامة الزرقاء خدمة «بلو تويتر» حتى ينتهي من التأكد تماما بوقف جميع عمليات انتحال الهوية على المنصة.

جاء وقف إصدار العلامة بعد طرح الخدمة الُمعاد تصميمها نهاية هذا الشهر «تويتر بلو». لتوفر للمشترك الحصول على توثيق يظهر في علامة شارة الزرقاء للتحقق من هوية الحساب مقابل 8 دولارات شهريا.

وجاءت النتائج على عكس توقعات ماسك، فأحدثت فوضى عارمة من انتحال هوية شركات كُبرى وعلامات تجارية شهيرة، ما أدى لإلحاق خسائر ضخمة بهذه الشركات وتعرض التطبيق للمقاضاة.

وعليه أعلن المالك الجديد للشركة بإيقاف إطلاق اشتراك التحقق المدفوع المتمثل في «خدمة تويتر بلو»، حتى يصلون إلى درجة من الثقة تضمن عدم حدوث عمليات انتحال كبيرة للهوية مرة أخرى.

وقال «ماسك»: «أي منصة تواصل اجتماعية في عرضة للروبوتات والمحتالين، ايًا كانت ماهيتها. ما لم يكن هناك بعض عوائق وضوابط يمكن من خلالها تقليل العمليات الإنتحالية»

المصدر: المصرى اليوم

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