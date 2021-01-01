فريق بحثي بالجامعة اليابانية يبتكر فلتر «صديق للبيئة» لتنقية الهواء..من «قماش اللحاء»..

نجح فريق بحثى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في تطوير غشاء طبيعى مبتكر اقتصادي وصديق للبيئة ومستدام من قماش اللحاء لاستخدامه كفلتر حيوي لتنقية الهواء من غاز ثانى أكسيد الكربون، وتم التقدم بطلب تسجيل براءة اختراع له.
واعتمد الفريق البحثى، الذى ضم: الدكتورة مروة فاروق محمود القاضى، والدكتور احمد حسنين محمود والدكتور حسن شكرى حسن والطالب اوسبرت اكتاويزوكوا، على مواد ومصادر طبيعية لتطوير غشاء اقتصادى طبيعى من خلال المعالجة السطحية قماش اللحاء الطبيعى، حيث تم الاعتراف بقماش اللحاء من قبل منظمة اليونسكو عام 2005 كتحفة فنية من «التراث الثقافي غير المادي للبشرية».
كما يعتبر قماش اللحاء من مواد مثالية الاستدامة لذلك تم اختبار كفاءة هذا القماش الغير منسوج الطبيعى كفلتر اقتصادي مستدام لتنقية الهواء الملوث بغاز ثانى اكسيد الكربون من خلال المعالجة السطحية لهذا القماش الطبيعى بطريقتين مختلفين.
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