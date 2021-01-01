أبرزها علامة خضراء..تسريبات لمميزات جديدة في «واتس آب» لم يُعلن عنها بعد..



واتس آب واتس آب

يستعد تطبيق واتساب لإطلاق مميزات جديدة، لازالت تحت بند التجهيزات السرية، ولم يتم الإفصاح عنها بعد، فيستعد لإطلاق جهة اتصال دردشة جديدة رسمية خاصة به، ويتمكن المستخدمين من خلالها التواصل مباشرة مع إدارة التطبيق.



وحتى الآن لم يعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة للتطبيق، عن أي معلومات رسمية حول الميزة الجديدة، لكن وفقًا للتسريبات قد تكون المحادثة آلية تعمل بنظام الروبوت، بدلاً من الرد عبر البشر، لسرعة الاستجابة التلقائية.



و جاء التسريب في موقع WABetaInfo بصورة للدردشة مع واتساب، وعلى ما يبدو أن الرسائل ستكون مشفرة من طرف إلى طرف مثل جميع الرسائل المرسلة عبر واتساب.

قد يعجبك أيضا...

وخلال الصورة تبين علامة خضراء كدليل أنه الحساب الرسمي لواتساب، فهل ستنتقل فكرة التوثيق من تويتر وفيسبوكن إلى واتساب؟أما الجزء السفلي من الشاشة المُسربة تضمن قول: «WhatsApp فقط يمكنه إرسال الرسائل«، مع عبارة وصف في الدردشة تقول»هذا هو المكان الذي يمكنك فيه الحصول على نصائح، ومشاهدة الإعلانات، والاستماع إلى أحدث الميزات. مباشرة منا«.علامة خضراء جديدة تشير للرسمية في واتساب«ستحتوي الدردشات الرسمية دائماً على علامة اختيار خضراء تم التحقق منها، ولن نطلب معلوماتك الشخصية أبداً». هكذا جاء قول واتساب عبر الصورة المُسربة، لكن لم تتم الإشارة بعد لموعد إطلاقها.وإلى من يريدون تجربة الميزة الجديدة قبل إتاحتها للجميع، فيستطيعون الانضمام إلى الإصدار التجريبي «واتساب بيتا»، من خلال متجر جوجل بلاي على أجهزة أندرويد، بينما أجهزة أيفون لا تزال تحمل صعوبة في الانضمام إلى «واتساب بيتا».