تطوير غواصة تسير تحت الماء بسرعات مذهلة

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كشفت شركة U-Boat Worx، عن غواصة مستقبلية متطورة، فائقة الفخامة، من المقرر أن تستخدم في استكشاف أعماق البحار والمحيطات في المستقبل القريب.



والغواصة التي أطلق عليها Super Sub، قادرة على حمل ثلاثة ركاب في وقت واحد، ويمكن للسفينة "Super Sub" الغوص لعمق 984 قدمًا (300 متر) تحت سطح الماء، وبسرعات تصل إلى 10 عقدة (11 ميل في الساعة)، علما بأن سرعة إبحار الدولفين 3-4 عقدة، بينما أسرع غواصة 7 عقدة.



وقال بيرت هوتمان، الرئيس التنفيذي لشركة U-Boat Worx: "نحن متحمسون جدًا لهذا التطور.. إنه عمل كبير عملنا بجد عليه، والآن للحصول على أكثر غواصة ديناميكية للتدفق".

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وقد تم الكشف عن Super Sub، التي تحتوي على أربعة محركات دفع قوية توفر 60 كيلوواط من الدفع، لأول مرة للعالم في عام 2021.وأخبر روي هيجدرا، مدير التسويق في U-Boat Worx ، موقع DailyMail.com العام الماضي، أن أسعار السفينة بدأت من 5.8 مليون دولار (4.8 مليون جنيه إسترليني) لطراز أساسي.وقال هيجدرا في ذلك الوقت: "النموذج نفسه يستهدف كلا من المالكين الخاصين، والمشاريع التجارية".ويوفر نظام الغواصة Super Sub دعم الحياة بما لا يقل عن 96 ساعة من الأكسجين - ومع ذلك لن يرى الركاب كائنات غامضة من قاع المحيط لأنه تم تصنيفها فقط لأعماق أقل بقليل من 1000 قدم (300 متر).ووصفت الشركة Super Sub بأنها التصميم الأسرع والأكثر قدرة على المناورة بين غواصات المستقبل، مما توفر تجربة غوص ديناميكية، وقدرة على التعامل مع التيارات المائية القوية بالبحار والمحيطات.