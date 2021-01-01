تُهيمن روسيا على مستقبل محطات الطاقة النووية الصغيرة

مؤخرًا، وخلال فعاليات منتدى Atomexpo-2022 يوم الثلاثاء الماضي، كشف رئيس «روساتوم أوفرسيز» الروسية للطاقة النووية، يفجيني باكرمانوف أن «روساتوم» أصبح لديها العشرات من الحلول التكنولوجية لإنشاء محطات طاقة نووية صغيرة (SNPP)، مع إنشاء العديد منها بالفعل.
وقال «باكرمانوف »: "تحتوي محفظة «روساتوم» Rosatom على العشرات من الحلول التقنية من وجهة نظر الخيارات المختلفة لـ SNPPs، لذا يجب أن نركز على تقنيات معينة، وسأفصل بين مجموعة من المحطات النووية العائمة".
وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن SNPP في Yakutia في مرحلة التنفيذ حاليًا، BREST- ومفاعل 300 في سيفيرسك (منطقة تومسك - تاس)، وكذلك المفاعلات في مرحلة التصميم، والجرف بسعة 10 ميجا فولت والمفاعل بسعة 1-2 ميجاوات لتوفير الطاقة للمناطق النائية التي يتم صممه معهد كورتشاتوف".
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