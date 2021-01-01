تُهيمن روسيا على مستقبل محطات الطاقة النووية الصغيرة

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مؤخرًا، وخلال فعاليات منتدى Atomexpo-2022 يوم الثلاثاء الماضي، كشف رئيس «روساتوم أوفرسيز» الروسية للطاقة النووية، يفجيني باكرمانوف أن «روساتوم» أصبح لديها العشرات من الحلول التكنولوجية لإنشاء محطات طاقة نووية صغيرة (SNPP)، مع إنشاء العديد منها بالفعل.



وقال «باكرمانوف »: "تحتوي محفظة «روساتوم» Rosatom على العشرات من الحلول التقنية من وجهة نظر الخيارات المختلفة لـ SNPPs، لذا يجب أن نركز على تقنيات معينة، وسأفصل بين مجموعة من المحطات النووية العائمة".



وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن SNPP في Yakutia في مرحلة التنفيذ حاليًا، BREST- ومفاعل 300 في سيفيرسك (منطقة تومسك - تاس)، وكذلك المفاعلات في مرحلة التصميم، والجرف بسعة 10 ميجا فولت والمفاعل بسعة 1-2 ميجاوات لتوفير الطاقة للمناطق النائية التي يتم صممه معهد كورتشاتوف".

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ووفقًا للأرقام التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، فهناك حوالي 50 مشروعًا ومفاهيمًا لمحطات والطاقة النووية الصغيرة، أو المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) كما تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في جميع أنحاء العالم معظمها في مراحل مختلفة من التطوير، مع توقع تنفيذ بعض المشاريع في وقت قريب جدًا، وفقًا للتقارير.وتوجد أربع وحدات SMR حاليًا في مراحل متقدمة من البناء في روسيا، والأرجنتين، والصين، وفي الوقت نفسه، فإن العديد من الدول الأخرى التي لديها محطات للطاقة النووية والبلدان التي تشرع في تطوير الطاقة النووية تجري أبحاثًا وأعمال تطوير على SMRs ، وفقًا للوكالة.