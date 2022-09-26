تناقش وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل التعاون مع شركة بورصة مسقط



وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا من بورصة مسقط برئاسة محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس الإدارة، وهيثم سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط.



حضر الاجتماع رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ونجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني للوزيرة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب العلاقات الدولية بالوزارة.



وفي بداية الاجتماع أكدت السعيد عمق العلاقات المصرية العمانية، وأشارت إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.

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واستعرضت "السعيد" خلال الاجتماع؛ مجالات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأهم الملفات والمشروعات التي تشرف عليها، كما استعرضت برنامج الإصلاحات الهيكلية ومستهدفاته لتطوير الاقتصاد المصري.كما قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية باستعراض تجربة مصر في إنشاء الصندوق السيادي والصناديق الفرعية التابعه له في مجالات البنيه التحتية والسياحة وصناعة الدواء والتكنولوجيا المالية، وكذلك العمل على إنشاء صندوق ما قبل الطروحات الذي يستهدف تحقيق أعلى عوائد من طرح الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات.من جهته أكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المستمر والممتد ضمن محددات مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط والتي تهدف لتبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال الموسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.من جانبه أكد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط؛ حرص بورصة مسقط على توسيع التعاون مع البورصة المصرية والمؤسسات الاستثمارية والحكومة في جمهورية مصر العربية، والاستفادة من الفرص المتاحة، لما تشهده مصر من تطور اقتصادي مهم خلال السنوات الأخيرة.