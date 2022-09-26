تنهي البورصة المصرية تعاملات الأسبوع بـ 7.6 مليار جنيه مكسب



البورصة المصرية البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس 24 فبراير ، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 841.239 مليار جنيه.





وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.99% من جملة تعاملات البورصة خلال يوم الخميس نهاية الأسبوع وسجلت تعاملات العرب نسبة 12.83% بينما سجلت تعاملات الاجانب مقدار 14.18% من جملة التعاملات بالبورصة.



وصعد مؤشر "egx30 " بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 12779 نقطة، وصعد مؤشر "egx50 " بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وارتفع مؤشر " egx30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 15387 نقطة، وصعد مؤشر "egx30 للعائد الكلي" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5256 نقطة.



كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "egx70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 2516 نقطة، وصعد مؤشر "egx100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 3637 نقطة.