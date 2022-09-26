سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليوم 24 نوفمبر



سعر الدولار سعر الدولار

استقر سعر الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022.

وتعمل بعض فروع البنوك وشركات الصرافة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات في بعض مناطق القاهرة، وبعض المدن السياحية خلال أيام الإجازات والعطلات.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر ، مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، نحو 24.48 جنيه للشراء، ونحو 24.53 جنيها للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار الأمريكي، في البنك التجاري الدولي - مصر، نحو 24.52 جنيه للشراء، ونحو 24.58 جنيه للبيع.



من ناحية أخرى، سجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 24.52 جنيها للشراء، ونحو 24.59 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 24.50 جنيهًا للشراء، ونحو 24.57 جنيهًا للبيع.