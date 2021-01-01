دراسة تحذر من ازدياد حالات فقدان السمع

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ظهر مجموعة من العلماء ليذروا من أن هناك أكثر من مليار شاب معرضون لخطر فقدان السمع بسبب الاستخدام الواسع لسماعات الرأس وكذلك حضور الحفلات الموسيقية الحية الصاخبة للغاية.

وقام فريق دولي من الأكاديميين بعمل هذا التقدير بعد مراجعة أكثر من 30 دراسة في 20 دولة شملت ما يقرب من عشرون ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 12 و 34 عامًا، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وتوصل العلماء إلى أن ما بين ربع ونصف الأشخاص يستمعون بانتظام إلى الأجهزة ويذهبون إلى الحفلات الموسيقية حيث يتم تشغيل الموسيقى على مستويات مرتفعة وغير آمنة.
ويشير الخبراء إلى أن المستوى الأقل من أقل من 80 ديسيبل يعد آمنًا للبالغين بينما تم اعتبار 75 ديسيبل آمنًا للأطفال، فيما حذروا بأن وصوله إلى مستوى يتعدى الـ85 ديسيبل من المحتمل أن يتسبب في تلف السمع. ومع ذلك، كان ما يصل إلى نصف الأشخاص يستمعون بانتظام إلى صوت يصل إلى 1112 ديسيبل.
وبناءً على التحليل، يقدر الباحثون أن العدد العالمي للمراهقين والشباب الذين قد يتعرضون لخطر فقدان السمع نتيجة لذلك يتراوح من 670 مليون إلى 1.35 مليار. وخلص التقرير إلى أن هناك حاجة ملحة لإعطاء الأولوية للوقاية من فقدان السمع العالمي من خلال تعزيز ممارسات الاستماع الآمنة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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