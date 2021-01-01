تكشف«الصحة» أعراض وطريق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت وزارة الصحة والسكان أعراض الفيروس التنفسي المخلوي الذي يصاب به الأطفال، حيث أوضحت أن الأعراض الخاصة بالمرض تتمثل في: «سيلان الأنف، السعال، العطس، الحمى، قلة الشهية، صفير في الصدر».

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن طرق الوقاية عن طريق تطبيق الاحتياطات التنفسية أثناء العطس والسعال، غسل الأيدي بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى الآخرين، وتجنب لمس الوجه، خاصة العينين والأنف والفم، تنظيف الأسطح البيئية التي يتم لمسها بشكل متكرر، واستشارة الطبيب المتخصص إذا كان هناك أعراض شبيهة بالبرد المستمر أو تزداد سوءا.

وقالت الوزارة في منشور عممته على المديريات، إن طرق انتقال الفيروس التنفسي المخلوي تتمثل في عن طريق انتقال الرذاذ أو التلامس المباشر أو غير المباشر مع إفرازات المريض، وأنه عادة ما يكون الأفراد المصابون بالفيروس ناقلون له ويستمر ذلك ف فترة من 3 إلى 8 أيام.

وأضافت الوزارة أن بعض الأطفال من الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، الاستمرار في نشر الفيروس حتى بعد توقف ظهور الأعراض لديهم، لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

المصدر: المصرى اليوم

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