تعلمى طريقة عمل السحلب الكذاب بسهولة



السحلب السحلب

تعلمي طريقة عمل السحلب الكذاب بسهولة في المنزل، بدلًا من شراء السحلب الأصلي غالي السعر، فنظرًا لغلو الأسعار يلجأ الأشخاص لإيجاد البدائل في كل شئ بنفس الفائدة وبسعر أقل، وسيدات المنازل لا يمكن أن يغلبها أي شئ، فيمكنها تحضير كل الأكلات والمشروبات في المنزل بأقل التكلفة، واليوم سوف نقدم لكِ على موقع لهلوبة طريقة عمل السحلب الكذاب بمكونات متوافرة في المنزل، وبنفس الفائدة، وطعم يشبه السحلب الأصلي.



طريقة عمل السحلب الكذاب في المنزل:

طريقة عمل السحلب الكذاب



مقادير عمل السحلب الكذاب:

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- كوب سكر بودرة.- كوب أرز أو دقيق أرز.- كوب جوز هند ناعم.- كوب حليب بودر.- 4 ملاعق نشا.- 2 ملعقة فانيليا.- رشة سمسم.مقادير تحضير كوب سحلب:- كمية من الحليب.- سكر حسب الرغبة.- كريمة.للتزين:- رشة سمسم.- رشة قرفة.- رشة مكسرات مختلفة "زبيب، فول سوداني" حسب المتوفر.طريقة تحضير السحلب الكذاب:- أحضري وعاء، وضعي به السكر البودرة والحليب البودرة والنشا، واخلطي جميع المكونات معًا جيدًا حتى تمام التجانس.- أضيفي دقيق الأرز وجوز الهند الناعم، وقلبي جميع المكونات معًا جيدًا.- بعد ذلك إحفظي خليط السحلب الكذاب في برطمان زجاجي نظيف ومعقم وجاف، ويكون محكم الغلق، واستخدمي السحلب وقت الحاجة.طريقة تحضير كوبًا من السحلب الكذاب:- أحضري وعاءً عميقًا وضعي به الحليب، واتركيه على نار متوسطة الحرارة حتى يسخن قليلًا.- قومي بإضافة السكر وحركي الخليط جيدًا حتى تتأكدي من ذوبان السكر.- بعد ذلك أضيفي 2 ملعقة كبيرة من مسحوق السحلب الكذاب المحضر من قبل، فوق الحليب والسكر، واستمري في التقليب والتحريك حتى تمام التجانس.- إتركي خليط السحلب على النار حتى يغلي، مع الاستمرار في التقليب والتحريك دون توقف حتى لا يتكتل السحلب.- إخفضي درجة حرارة النار واستمري في التقليب والتحريك لمدة دقائق حتى يثقل السحلب تدريجيًا ويصل إلى القوام المناسب الذي ترغبين فيه، ارفعيه من على النار حتى لا يثقل أكثر من ذلك.- الآن أصبح السحلب الكذاب جاهزًا، إسكبيه في الأكواب وزينيه بالسمسم والمكسرات المطحونة والقرفة، ويمكن إضافة الكريمة حسب الرغبة، لإضافة مذاق خاص، وتناوليه ساخنًا وبالهنا والشفا.