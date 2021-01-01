مفاجآت قمة المناخ.. تودع فنادق شرم الشيخ الأجانب بـ«حيوانات» في غرفهم

رحل المشاركون عن قمة المناخ cop27 لكن ذكريات أيامهم في شرم الشيخ لا تزال عالقة في أذهانهم وبعضهم أفرج عنها بمجموعة صور مميزة على تويتر.
ومع اليوم الأخير لفعاليات مؤتمر قمة المناخ، فوجئ المشاركون في القمة العالمية بمفاجآت صممها القائمون على الغرف الفندقية بتكوين أشكال من المناشف على شكل حيوانات وأشجار في رسالة تضامن غير مباشرة.
وانتشرت التعليقات الإيجابية عبر موقع التغريدات «تويتر»، حيث علقت تسيبوراه بيرمان عبر حسابها مع صورة موضحة فيها المنشفة وهي على شكل تمساح مرتدي نظارة: «إنه لشيء رائع.. فن تشكيل المناشف في قمة المناخ 2022».
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