مفاجآت قمة المناخ.. تودع فنادق شرم الشيخ الأجانب بـ«حيوانات» في غرفهم



صور انبهار ضيوف شرم الشيخ بغرف الفنادق صور انبهار ضيوف شرم الشيخ بغرف الفنادق

رحل المشاركون عن قمة المناخ cop27 لكن ذكريات أيامهم في شرم الشيخ لا تزال عالقة في أذهانهم وبعضهم أفرج عنها بمجموعة صور مميزة على تويتر.



ومع اليوم الأخير لفعاليات مؤتمر قمة المناخ، فوجئ المشاركون في القمة العالمية بمفاجآت صممها القائمون على الغرف الفندقية بتكوين أشكال من المناشف على شكل حيوانات وأشجار في رسالة تضامن غير مباشرة.



وانتشرت التعليقات الإيجابية عبر موقع التغريدات «تويتر»، حيث علقت تسيبوراه بيرمان عبر حسابها مع صورة موضحة فيها المنشفة وهي على شكل تمساح مرتدي نظارة: «إنه لشيء رائع.. فن تشكيل المناشف في قمة المناخ 2022».

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كما ردت سارة بورش على تغريدة تسيبوراه بيرمان بصورة قائلة: «لقد كانت منشفتي على شكل فيل لطيف، انه لأمر رائع».وتوالت التعليقات والصور التي تشيد بفن تصميم المناشف التي اهتمت به الفنادق بشكل كبير من ضمن تنظيم مؤتمر قمة المناخ 2022.واحتضنت مصر فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 «قمة المناخ cop 27»، في مدينة شرم الشيخ، وتم مناقشة فيه قضية تغير المناخ، مع الحرص على بحث الحلول المقترحة لمواجهتها ومعالجتها.وكان الهدف الرئيسي وضع حد أقصى لارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية والذي يتجه في الوقت الحالي نحو زيادة تبلغ حوالي 2.7 درجة مئوية أو أكثر بحلول نهاية القرن.