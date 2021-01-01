محامي : ازاي تكسبي قضية الطلاق للضرر

نسمع كثيرا عن دعوى الطلاق للضرر والتي يرفعها الكثير من المتزوجات وقدم المحامي بالنقد طارق عبد الغني بكل ما يخص الطلاق للضرر .
• ما معني الطلاق للضرر ؟
إذا تعرضت الزوجة لمشكلة زوجية مستمرة من الزوج أو ضرر معين مثال
• تعدي بالضرب
• هجر في الفراش
• عدم إنفاق
• خيانة زوجية
• سوء عشرة
• تدخل من الأهل يسبب المشاكل
• سفر الزوج
• سجن الزوج
• وغيره ..
ومعني ذلك ان الزوجة متضرره من العلاقة الزوجية بسبب دون ذنب لها فيه
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