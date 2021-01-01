محامي : ازاي تكسبي قضية الطلاق للضرر



قضية الطلاق قضية الطلاق

نسمع كثيرا عن دعوى الطلاق للضرر والتي يرفعها الكثير من المتزوجات وقدم المحامي بالنقد طارق عبد الغني بكل ما يخص الطلاق للضرر .



• ما معني الطلاق للضرر ؟



إذا تعرضت الزوجة لمشكلة زوجية مستمرة من الزوج أو ضرر معين مثال

• تعدي بالضرب

• هجر في الفراش

• عدم إنفاق

• خيانة زوجية

• سوء عشرة

• تدخل من الأهل يسبب المشاكل

• سفر الزوج

• سجن الزوج

• وغيره ..

ومعني ذلك ان الزوجة متضرره من العلاقة الزوجية بسبب دون ذنب لها فيه

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وهنا القانون فتح طريق دعوي الطلاق للضرر.خطوات دعوي الطلاق للضرر1- بتقدم طلب تسوية منازعات2- تكتب عريضه الدعوي3- يتم تقديم العريضه في اول جلسة4- تحال الدعوي للتحقيق5- يصدر الحكم• ما الآثار المترتبة على صدور حكم لصالح الزوجة بالطلاق ؟تحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة متعة وعدة ومؤخر وكل المستحقات الشرعية.