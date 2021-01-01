مرض خطير .. تحذير من التاتو

يعد التاتو من تقنيات التجميل الشائعة فى العالم وتلجأ له الفتيات في ليلة الزفاف ولكن كشف أحد الأطباء الروس أن هذه التقنية تهدد بالإصابة بمرض خطير جدا
قال دكتور بافيل بوغومولوف، كبير أطباء أمراض الكبد في منطقة موسكو، أن الوشم أو التاتو يمكن أن يتسبب فى الإصابة بمرض التهاب الكبد الذي يسبب مضاعفات خطيرة.
ووفقا لما جاء فى موقع “ تاس” أوضح بافيل، في لقاء فى قناة "الدكتور" الروسية، أن عمل التاتو يزيد الإصابة بالتهاب الكبد خاصة أن الأجسام المضادة لالتهاب الكبد الوبائي "سي" في موسكو عاصمة روسيا توجد لدى حولي 1% من السكان البالغين مما يعني أنهم أصيبوا بالفعل به ، مشيرا إلى أن هذه النسبة كبيرة.
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