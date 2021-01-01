مرض خطير .. تحذير من التاتو



التاتو التاتو

يعد التاتو من تقنيات التجميل الشائعة فى العالم وتلجأ له الفتيات في ليلة الزفاف ولكن كشف أحد الأطباء الروس أن هذه التقنية تهدد بالإصابة بمرض خطير جدا



قال دكتور بافيل بوغومولوف، كبير أطباء أمراض الكبد في منطقة موسكو، أن الوشم أو التاتو يمكن أن يتسبب فى الإصابة بمرض التهاب الكبد الذي يسبب مضاعفات خطيرة.



ووفقا لما جاء فى موقع “ تاس” أوضح بافيل، في لقاء فى قناة "الدكتور" الروسية، أن عمل التاتو يزيد الإصابة بالتهاب الكبد خاصة أن الأجسام المضادة لالتهاب الكبد الوبائي "سي" في موسكو عاصمة روسيا توجد لدى حولي 1% من السكان البالغين مما يعني أنهم أصيبوا بالفعل به ، مشيرا إلى أن هذه النسبة كبيرة.

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وأكد “بافيل” أن أسباب أمراض الكبد تتضمن بشكل أساسي: التاتو أوالمخدرات أو الأدوية المحظورة، ونقل الدم غير الملوث ، لذا يجب الابتعاد عنها جميعا.وللأسف الغالبية لايعرفون أنهم مصابين وذلك لأن التهاب الكبد من الأمراض التى لا تظهر أعراض واضحة إلا بعد فترة طويلة من الإصابةوتكمن خطورة الإصابة بمختلف أنواع التهاب الكبد هى عدم قدرة هذا العضو على أداء وظيفته الرئيسية وهى عبارة عن تطهير الجسم من السموم وبالتالي تظل المواد الضارة موجودة فى الجسم بنسبة كبيرة ويشتكى الإنسان من مشكلات صحية متعددة وأمراض مختلفة لذا يجب الابتعاد عن التاتو.هذا وقد كشفت دراسات سابقة أضرار بالغة لعمل التاتو أهمها نقل عدوى مرض الإيدز الذي لا يوجد علاج نهائي له حتى الآن