من الحليب المجمد .. طريقة عمل السّمن البلدي

فى ظل ارتفاع الأسعار كيف تصنعين السمنة البلدى من الحليب المجمد إليك الطريقة خطوة بخطوة للشيف سلمي الحافظ.
المكوّنات لعمل السمن البلدي
جمادة حليب حسب المتوفر.
ربع ملعقة صغيرة من الملح، تزداد حسْب كمية الجمادة. (علشان يساعد على رفع درجة الغليان، وبالتالي ترسيب المواد غير الدهنية من الجمادة، وحفظ السمن المتكون لفترات طويلة)
الطريقة لعمل السمن البلدي
- أحضري كميّةً من جمادة الحليب وضعيها في قدرٍ على النّار، وضيفي لها ربع ملعقةٍ صغيرةٍ من الملح، وقلّبيها حتّى تُصبح كريمية القوام، واتركيها لمدة ساعة كاملةٍ مع التّقليب بين حينٍ وآخر حتّى لا تترسّب وتتكتّل في أسفل القدر.
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