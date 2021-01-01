من الحليب المجمد .. طريقة عمل السّمن البلدي



السّمن البلدي السّمن البلدي

فى ظل ارتفاع الأسعار كيف تصنعين السمنة البلدى من الحليب المجمد إليك الطريقة خطوة بخطوة للشيف سلمي الحافظ.



المكوّنات لعمل السمن البلدي

جمادة حليب حسب المتوفر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح، تزداد حسْب كمية الجمادة. (علشان يساعد على رفع درجة الغليان، وبالتالي ترسيب المواد غير الدهنية من الجمادة، وحفظ السمن المتكون لفترات طويلة)



الطريقة لعمل السمن البلدي

- أحضري كميّةً من جمادة الحليب وضعيها في قدرٍ على النّار، وضيفي لها ربع ملعقةٍ صغيرةٍ من الملح، وقلّبيها حتّى تُصبح كريمية القوام، واتركيها لمدة ساعة كاملةٍ مع التّقليب بين حينٍ وآخر حتّى لا تترسّب وتتكتّل في أسفل القدر.

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- ابعدي القدر عن النّار بعد انتهاء ساعةٍ تقريباً وعند ظهور الفقاعات على الوجه، صفّيها بمصفاة سلكٍ ناعمة في قدرٍ آخر بهدوء.ضعي الجمادة المُصفّاة مرةً أخرى على نارٍ هادئة لمدة ربع ساعة، سوف تبدأ ظهور كتل على الوجه وسيتبخر الماء المتواجد بالجمادة.- صفّي الجمادة مرةً أخرى بعد تكون الكتل على السّطح، وتخلّصي من التّكتلات وستحصلين على سمنٍ شفّاف اللّون.اتركي السّمن حتّى يبرد واحفظيه بوعاءٍ زجاجيّ.