تعرف علي مخاطر تناول سمكة الأرنب



سمكة الأرنب سمكة الأرنب



بعد ظهور سمكة الأرنب من جديد في العديد من المحافظات والمخاوف من المضاعفات الصحية التي تسببها بعد أن تسببت في العديد من حالات التسمم في الأعوام السابقة لأكثر من أسرة بالإضافة إلى تسببها في العديد من الأمراض أخطرها تسمم الجهاز العصبي وشلل الجهاز التنفسي بجانب التنميل بالجسم وبعض الأعراض المزعجة مثل القيء والشعور بالغثيان وظهور أعراض الإسهال الشديد.



وتعد من أعراض التسمم الأخرى بسمكة الأرنب هبوط ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب..

وفقا لموقع en.rua.gr تحتوي أسماك الأرانب على سموم التيترادوتوكسين (TTX)، والتي عند إطلاقها في مجرى الدم، تسبب اضطرابات الجهاز التنفسي واضطرابات الدورة الدموية وشلل العضلات وحتى الموت لدى البشر.



على الجانب الآخر قد تختلف طريقة العلاج من شخص لآخر وفقا لكمية السمك التي يتناولها، الشخص حيث تتواجد السموم في الخياشيم والبطارخ قد تسبب الوفاة فور تناولها إذا لم يتم إسعاف الشخص سريعاً.

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يكثر هذا النوع من الأسماك على سواحل البحر المتوسط وقد يبيعها البعض على شكل سمك فيليه لإخفاء ملامحها.