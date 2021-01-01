خطر الإصابة بفقدان السمع .. عوامل تزيد منه

قال الدكتور عثمان منصور البكري، أخصائي القلب واستشاري العلاج بالأوزون إنه يصاب ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا بدرجات متفاوتة من فقدان السمع الذي يحدث تدريجيًّا مع التقدم في العمر فهو حالة شائعة .
أسباب فقدان السمع
وأوضح منصور أسباب فقدان السمع ما يلي:
ينتج تضرر الأذن الخارجية عن تقدم العمر والتعرض للضوضاء الصاخبة مشيرا إلى تلف الشعيرات أو الخلايا العصبية الموجودة في قوقعة الأذن والتي ترسل الإشارات الصوتية إلى المخ في حالة عدم وجود هذه الشعيرات أو الخلايا العصبية أو تعرضها للضرر، لا تنقل الإشارات الكهربائية بكفاءة ويؤدي هذا إلى فقدان السمع.
كما يسبب هذا فى أن تصبح الأصوات ذات النغمات العالية مكتومة بالنسبة لك وقد يصبح من الصعب تمييز الكلمات وسماعها في ظل وجود الضوضاء الخلفية.
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