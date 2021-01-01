طرد طيارين إسرائيليين من مصر .. صورة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن واقعة طرد مصر لـ 11 طيارا إسرائيليا وصلوا البلاد أمس الأربعاء وتم منعهم من دخول مصر.
تفاصيل طرد الطيارين الإسرائيليين من مصر.. وأول صورة لإحدى الطائرات
وقالت قناة "كان حدشوت" الإسرائيلية إن الحدث الذي وقع في مصر غير معتاد بين بلدين من المفترض أن بينهما اتفاقية سلام منذ سنوات طويلة، مضيفة أن الطيارين الإسرائيليين لا يزالون عالقين في مصر بعد دخولهم الأجواء المصرية على متن 4 طائرات خفيفة.
وأدعى التلفزيون الإسرائيلي أن الطيارين حصلوا على إذن للهبوط مقدمًا ووصلوا إلى هناك في فترة ما بعد ظهر الأربعاء، لكن لم يكن لديهم إذن لدخول البلاد، لذلك أجبرتهم السلطات المصرية على مغادرة أراضيها فورا.
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