اللواء سمير فرج هذه هي الحرب القادمة في المنطقة

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لواء سمير فرج


أكد اللواء السابق في الجيش المصري، سمير فرج، أن الحرب القادمة في المنطقة ستكون حرب غاز ومصالح اقتصادية، مشيرا إلى أن أن مصر لديها أسطول بحري شمالي و جنوبي قوي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة المصرية كعبها عالي وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوفر جميع الطلبات.

وأوضح أن قوة مصر العسكرية تحمي الاستثمارات، وأن الميسترال تحمي حقل ظهر وباقي حقول الغاز الخاصة بمصر.

وكشف أن حقل ظهر إنتاجه سيتواصل حتى عام 2045 وأن القوات البحرية تؤمنه.

ولفت إلى أن قوة مصر العسكرية هدفها الحفاظ على الاستثمارات في المنطقة، وشدد على أن قوة مصر العسكرية هدفها الردع.

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية يدها طويلة لمن يفكر في الاعتداء عليها، وأنها تعطى الحماية والطمأنينة لكل مستثمر.

وصرح بأن هناك العديد من التقارير الأمريكية التي أبرزت إنجازات الرئيس السيسي، والتي كان من ضمنها ترسيم الحدود مع قبرص واليونان.

المصدر: elbalad

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