اللواء سمير فرج هذه هي الحرب القادمة في المنطقة

أكد اللواء السابق في الجيش المصري، سمير فرج، أن الحرب القادمة في المنطقة ستكون حرب غاز ومصالح اقتصادية، مشيرا إلى أن أن مصر لديها أسطول بحري شمالي و جنوبي قوي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة المصرية كعبها عالي وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوفر جميع الطلبات.
وأوضح أن قوة مصر العسكرية تحمي الاستثمارات، وأن الميسترال تحمي حقل ظهر وباقي حقول الغاز الخاصة بمصر.
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