كأس العالم 2022 l منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

هدد المنتخب الدنماركي، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالانسحاب من بطولة كأس العالم 2022، التي تُقام في قطر.
وجاء تهديد منتخب الدنمارك بالانسحاب، نظراً لرفض فيفا رفع شعار وان لايف الداعم للمثليين في دولة قطر.
وقالت صحيفة “جلوبو سبورت” البرتغالية: “جاسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، هدد بأن منتخب الدنمارك سينسحب من كل بطولات فيفا بسبب منع ارتداء شارة دعم المثليين خلال بطولة كأس العالم”.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!