كأس العالم 2022 l منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم



كأس العالم 2022 كأس العالم 2022



هدد المنتخب الدنماركي، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بالانسحاب من بطولة كأس العالم 2022، التي تُقام في قطر.



وجاء تهديد منتخب الدنمارك بالانسحاب، نظراً لرفض فيفا رفع شعار وان لايف الداعم للمثليين في دولة قطر.



وقالت صحيفة “جلوبو سبورت” البرتغالية: “جاسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، هدد بأن منتخب الدنمارك سينسحب من كل بطولات فيفا بسبب منع ارتداء شارة دعم المثليين خلال بطولة كأس العالم”.

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وقال جاسبر مولر في تصريحات نقلتها إذاعة كادينا سير الإسبانية: “نشعر بخيبة أمل، نحن مضطرون للرد على هذا، سنقوم بذلك مع الدول الأخرى، نحن في هذا معًا، نحن مندهشون لأننا لا نستطيع ارتداء هذه الشارة”.وتعادل منتخب الدنمارك أمس مع نظيره تونس، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.قرار فيفا في كأس العالموكان فيفا منع قائدي بعض المنتخبات الأوروبية من وضع شعار وألوان المثليين على شارة القيادة.