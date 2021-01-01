أسوان يهدد بالانسحاب من الدوري



أسوان أسوان

أبدى نادي أسوان استياءه من الأداء التحكيمي لمباراته اليوم ضد فيوتشر في الجولة الرابعة من الدوري المصري، وهدد بالانسحاب من الدوري "طالما لم تتوافر مبادئ المنافسة العادلة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع".



وخسر أسوان من فيوتشر بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.



وجاء بيان أسوان:

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"يعرب مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة الشافعى صالح عن أسفه وإستياءه للمستوى الذى ظهر عليه طاقم التحكيم بقيادة الحكم / محمود ناجى الذى أدار مباراة نادى أسوان أمام فيوتشر بالجولة الرابعة لدورى رابطة الأندية المصرية المحترفة ويرفض نادى أسوان الظلم التحكيمى الواضح الذى تعرض له طوال المباراة من قرارات تحكيمية عكسية وإشهار البطاقات الصفراء التعسفية تجاه لاعبى أسوان وصلت لخمس بطاقات وعدم إحتساب ركلة جزاء صحيحة لعرقلة وتهور واضح من مدافع المنافس تجاه مهاجم أسوان وعدم اللجوء لحكم تقنية الفيديو لتحقيق العادلة الواجبة وإختتم حكم اللقاء تجاوزاته التحكيمية بإهدار جهود فريقنا والجهاز الفنى بإحتسابه ركلة جزاء ضد أسوان من وحى خياله فوجئ بها كل من فى الملعب وأمام الشاشات فى ظل صراع مشروع على الكرة بين المدافع والمهاجم الذى لم تكن الكرة فى حوزته إطلاقا ليظهر بوضوح مدى تربص حكم المباراة وإهداره لمبادئ العدالة المتكافئة حتى بعد إستدعاء حكام الفار له لمشاهدة اللعبة وإصراره المؤسف على إهدار حقوق نادى أسوان.كل هذه الوقائع التحكيمية ضد فريقنا فى مباراة واحدة أمر يدعو للصدمة والأسف فى ظل الجهود المبذولة لتطوير التحكيم المصرى بخبرات أجنبية لم تحقق المرجو والمأمول بتوافر العدالة للجميع ونظرا لما تعرض له نادى أسوان فإننا نرفض رفضا قاطعا المساس بحقوق فريقنا وإهدار مبادىء العدالة التحكيمية وتكافؤ الفرص أمام أعين الجميع ونطالب لجنة الحكام الرئيسية والقائمين عليها.بالتحقيق فيما حدث من تجاوزات تحكيمية بمباراة فيوتشر وأسوان تسببت فى توجيه نتيجة المباراة وموافتنا بنتائج هذا التحقيق ونرفض تعيين هذا الطاقم التحكيمى مستقبلا.ويحذر نادى أسوان الرياضى من خطورة ما يحدث بإهدار حقوق الأندية لمصلحة أندية بعينها مما يعد تمييزا مرفوضا ومكروها لدى الجماهير بتكرار مثل هذه المواقف الظالمة والصادمة مما قد يدفع نادى أسوان بإتخاذ قرارا بعدم استكمال مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية المحترفة طالما لم تتوافر مبادئ المنافسة العادلة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع".