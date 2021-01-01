كأس العالم 2022 l اليابان يفوز على ألمانيا 2-1 "فيديو"



اليابان يفوز على ألمانيا اليابان يفوز على ألمانيا

حقق منتخب اليابان فوزا كبيرا على نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد خليفة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2022 والتي تضم معهما إسبانيا، وكوستاريكا.



وأحرز إيلكاى جوندجان الهدف الأول لمنتخب ألمانيا ، من ضربة جزاء في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.



وفى الشوط الثانى عادل ريتسو دوان، النتيجة لمنتبخ اليابان في الدقيقة 75 ، ثم أضاف تاكوما أسانو ، الهدف الثاني لمنتخب اليابان في شباك ألمانيا ليتقدم بالنتيجة 2-1 في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

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وألغى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، هدفا لمهاجم منتخب اليابان ميدا في الدقيقة 5 بداعى التسلل، وهدف لمهاجم المانيا كاى هافيرتز فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع منا لشوط الاول.ويعتبر جمال موسيالا بعمر 19 عامًا و 270 يومًا ، أصغر لاعب ألماني يلعب في إحدى مباريات كأس العالم منذ كارل هاينز شنلينجر في عام 1958 (19 عامًا و 72 يومًا)، وإجمالا فقد شارك ثلاثة ألمان فقط في كأس العالم أصغر من موسيالا.ويعد مانويل نوير أول حارس مرمى ألمانى يشارك في 4 بطولات من كأس العالم متجاوزا مواطنه سيب ماير الذى شارك في 3 منتخبات فقط.كما تضم التشكيلة الأساسية لمنتخب اليابان 6 لاعبين لعبوا في الأندية الألمانية وهم مايا يوشيدا، كو اتاكورا، واتارو اندو، او تاتاكا، دايتشي كامادا، ساكاى".ويشارك منتخب ألمانيا في النسخة رقم 20 خلال تاريخه بنهائيات كأس العالم بعدما تأهل الى كل البطولات عدا بطولتي 1930، و1950 فقط وحصد اللقب في 4 مرات 1954، 1974، 1990، و2014.بينما يشارك المنتخب الياباني في للمرة السابعة وتواليا في بطولة كأس العالم 2022 حيث كانت هناك بطولة أقيمت على أرضه ووسط جماهيره.واختار هانزى فليك المدرب الوطنى تشكيل ألمانيا لمباراة اليابان كالتالي:حراسة المرمى : مانويل نوير.الدفاع: روديجر ، ديفيد راوم، نيكو شلوتربيك، نيكلاس زوله.الوسط: جوندجان، كميتش، سيرجي جنابري ، توماس مولر.الهجوم: كاى هافيرتز ، جمال موسيالا.فيما جاء تشكيل منتخب اليابان كتالي:حراسة المرمى : جوندا.الدفاع: ساكاى، يوشيدا، ايتاكورا، نافلتومو.الوسط: إيندو، تاناكا، مينامينو، كامادا، كوبو.الهجوم: ماييدا.ويتفوق منتخب ألمانيا من حيث القيمة التسويقية بواقع 885 مليون يورو، مقابل 154 لصالح اليابان وبفارق أكثر من 700 مليون يورو بين الفريقين.ويعتلي جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ قائمة أغلى اللاعبين في مباراة ألمانيا ضد اليابان بواقع 100 مليون يورو، فيما يتواجد اللاعب دايتشي كامادا نجم فريق اينتراخت فرانكفورت بواقع 30 مليون يورو.https://www.dailymotion.com/video/x8frpc0#tab_embed