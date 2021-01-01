قواعد إتيكيت مهمة عند شراء الأحذية والملابس



إتيكيت مهمة عند شراء الأحذية والملابس إتيكيت مهمة عند شراء الأحذية والملابس

"التسوق" عادة من العادات التي أصبحت شبه دائمة في المواسم، فعند دخول فصل الشتاء نجد عددا كبيرا من السيدات والرجال يهتمون بشراء الملابس والأحذية، أيضًا عند تواجد خصومات على بعض المشتريات قد نتعرض لبعض المواقف غير المرغوب فيها، لذا نتناول خلال السطور التالية إتيكيت التعامل عند الشراء بداخل المحل التجارية وفقًا لما أشارت إليها هالة العزب خبيرة الإتيكيت.



عند أخذ قرار التسوق

قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ اليوم السابع:" قبل الشراء لابد أن يكون هناك عدة أمور هامة تسهل علينا الشراء وحسن التعامل عند الاختلاط بالأخرين، لذا عليكِ بتجهيز المبلغ المالي المقرر لشراء احتياجاتك ، وأيضًا عليكِ بالذهاب لنوعيات معينه من المحلات فإذا كان المبلغ صغير فلا داعي من الذهاب لمحلات الكبيرة حتي لا توقف عملية الشراء بسبب اختيار غير مناسب لحالتك المادية، أيضاً تحديد نوعية ملابسك هل هي كاجوال أم فورمال مثلاً حتي لا تضيع وقتك و مجهودك في خيارات غير مهمة بالنسبة لك.



النظافة الشخصية

وتابعت:" لابد من الاهتمام بالنظافة الشخصية والاستحمام الجيد ووضع مزيلات التعرق وارتداء ملابس داخلية نظيفة و بحالة جيدة مع مراعاة ارتداء ملابس نظيفة مع الحرص على أن استعمال البرفيوم المناسب لجسمك و لتوقيت الخروج.

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إتيكيت شراء الأحذيةأما بالنسبة لشراء الأحذيه فإرتباطها ليس بالأرجل فقط فالنظافة الشخصيه مهمه للتجمعات و لكن من المهم و المطلق في نظافة الأرجل الاهتمام بالاغتسال، ووضع كريمات و بودرة التعرق للقدم بشكل مستمر و قبل الخروج مع استعمال جورب نظيف لكل خروجة مع الاهتمام بأن يكون بحالة جيدة نظرا، لخلع الحذاء أكثر من مرة للقياس.إتيكيت التصرف عند القياسوأيضًا لا يصح الوقوف أمام الجالسين لقياس أحذيتهم، لا تحاول قياس حذاء أصغر من مقاسك لمجرد انه أخر قطعه و اعجبتك، أيضاً لا تجعل العامل يساعدك في إرتداء حذائك فأنت أدري منه بطريقة ارتدائك لهذة الأشياء، ولا تنظر للأخرين وقت قياسهم لأحذيتهم أو إعطاء رأي إيجابي أو سلبي علي اختيارات الأخرين، أيضاً لا تقوم بتجميع اجواز عديدة من الأحذية عند عمليه القياس و تركهم علي الأرض حتي لا تعيق المارةإتيكيت التعامل عند شراء الملابسالتحلى بالابتسامة الهادئه مع إلقاء السلام ، والسؤال عن طلبك حتي يتم إرشادك عن مكان وضعها، لا تتعامل مع المعروضات بشكل غير لائق،اختار عدد قطع يتيح لكِ الاختيار من بينهم حتي لا تضطر للخروج و الدخول كثيرًا من غرفة القياس.وتقول:" عند الدخول لغرفة القياس لابد من تعليق الملابس، فلا يصح إلقائها على الأرض أو التعامل معها بشكل غير لائق مع الاهتمام بالنظر علي أرقام المقاسات علي الملابس قبل قياسها إذا لم يعجبك شئ لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، و لكن احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم علي تعبهم معك