حيل ذكية لتزيين بلكونتك الصغيرة والاستمتاع بالجلوس فيها

بعض الناس يحبون الجلوس في البلكونة لتناول الإفطار أو كوب من القهوة، أو قراءة كتاب مفضل، لكن البعض قد لا يحظى بهذه اللحظة لصغر حجم شرفته، لذا نستعرض خلال السطور التالية بعض الطرق التي تعمل على تحسين البلكونة وتزيينها عن طريق العديد من الحيل التي تساعدنا في الاستمتاع بالبلكونة أياً كانت مساحتها، وفقًا لما جاء في موقع housebeautiful
تمويه السور بالخضرة:
في حالة إذا كانت شرفتك ذات مساحة صغيرة فقومي بوضع البطانيات والوسائد الصغيرة التي تساعد في تزيين الأثاث، وأيضًا الحرص على أن تلتف المساحات الخضراء حول السور لتجعلها أكثر ارتباطًا بالطبيعة دون إعاقة المناظر الطبيعية.
وضع طاولة صغيرة:
من الممكن أن تقومى بوضع طاولة صغيرة مع كرسيين على شكل قلب مناسبين لمساحة البلكونة، مع وضع وسادة مغطاة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!