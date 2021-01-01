حيل ذكية لتزيين بلكونتك الصغيرة والاستمتاع بالجلوس فيها



تزيين بلكونتك الصغيرة تزيين بلكونتك الصغيرة

بعض الناس يحبون الجلوس في البلكونة لتناول الإفطار أو كوب من القهوة، أو قراءة كتاب مفضل، لكن البعض قد لا يحظى بهذه اللحظة لصغر حجم شرفته، لذا نستعرض خلال السطور التالية بعض الطرق التي تعمل على تحسين البلكونة وتزيينها عن طريق العديد من الحيل التي تساعدنا في الاستمتاع بالبلكونة أياً كانت مساحتها، وفقًا لما جاء في موقع housebeautiful



تمويه السور بالخضرة:

في حالة إذا كانت شرفتك ذات مساحة صغيرة فقومي بوضع البطانيات والوسائد الصغيرة التي تساعد في تزيين الأثاث، وأيضًا الحرص على أن تلتف المساحات الخضراء حول السور لتجعلها أكثر ارتباطًا بالطبيعة دون إعاقة المناظر الطبيعية.



وضع طاولة صغيرة:

من الممكن أن تقومى بوضع طاولة صغيرة مع كرسيين على شكل قلب مناسبين لمساحة البلكونة، مع وضع وسادة مغطاة.

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الزرع المعلق:قومي بوضع الزرع المعلق والقليل من الأضواء مع وضع كرسي كبير يحمل فردين للعمل على تغيير شكل البلكونة وتحويلها إلى شكل جمالي بالرغم من صغر المساحة، ولكن بعد التحول قد تصبح أكثر إشراقًا .كومة من النباتات:من الممكن أن تقومي بوضع نباتات داخلية على حامل مصنع من الخشب يحمل أكثر كومة لعمل حديقة جانبية تشبه الحدائق المعلقة، مع الحرص على استغلال المساحات وعدم شغل مساحة أكبر.إعداد حديقة:لجعل شرفتك تبدو وكأنها امتداد طبيعي لمساحة معيشتك، قومي بوضع وعاء نباتات داخل الباب مباشرة، ويفضل أن تقومي باختيار نباتات تحمل الوان مبهجة، وتكون أكثر جذبًا للنظر.نباتات منخفضة الصيانة:قومي بوضع نباتات لاتحتاج إلى صيانة يومية مثل الصبار وغيره من النباتات المفضلة لديك .كرسي هزاز:قومي بوضع الكرسي الهزاز في الهواء للاسترخاء والتأمل، وأيضًا من أفضل القطع التي تعطي شكل مناسب للبلكونة.