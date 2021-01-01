للبنات إزاي تغيري نمطك في الحب .. لو كل مرة بتنجذبي للشخص الغلط



للبنات إزاي تغيري نمطك في الحب للبنات إزاي تغيري نمطك في الحب

بسخرية لا تخلو من المرارة، تتحدث الكثير من الفتيات عن أنها دائمًا ما تنجذب للشخص الخطأ غير المناسب لها، أو الشخص الذي تصبح علاقتهما ببعض سامة في النهاية. ورغم إدراكها لخطأها في العلاقة عاطفية السابقة إلا إنها تقع في الخطأ مرة أخرى وتجد نفسها مجددا تنجذب للشخص الخطأ.



إذا كنتِ تواجهين هذه المشكلة ولا تعرفين كيف تنتهين منها، إليكِ هذه النصائح من موقع "yourtango" للعلاقات العاطفية:



كيف يمكن تغيير نوع الشخص الذى ننجذب نحوه:

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1 – وصف الحب السابق للنفس:قد يكون صعبا للغاية معرفة أن النمط المشترك الذى يجذب أي فتاة ليس بالتأكيد جيد لها، يجب أن تقوم بوصف الحبيب السابق وصف دقيق بكل تفاصيله سواء الجسدية أو الشخصية والعادات التي يمتلكها سواء جيدة أو سيئة، والهوايات والوظيفة وكل شيء متعلق به.البحث عن أوجه الشبه بينهما:بعد إجراء وصف الشخص السابق، يجب تدوين أوجه التشابه الموجودة بينه وبين الشخص الذي نشعر بالإعجاب نحوه حاليًا، مع تسليط أي تشابه كبير أو التي لم تظهر بشكل واضح، مثل الثقة والصفات الأخرى.اتخاذ قرار واع لتغير النمط:بعد تحديد النمط الذى يشبه العلاقة السابقة، يمكن تغييرها والبحث عن صفات أخرى دون الجوانب السلبية، وحتى يتم تغير النمط يجب القيام ببعض الأعمال على النفس لفهم السبب العميق لانجذابنا لهذا النمط، ولمعرفة ذلك يجب التدريب والكثير من أنماط الجذب.إنشاء قائمة لرغبات العلاقة:تعتبر الكيمياء الأولية هي التي تجعل الشخص يركز مع شخص واحد فقط، دون غيره، ويمكن التراجع والنظر بتمعن إلى الشركاء المحتملين باختيار بحكمة أكبر، وقضاء الوقت بشكل كبير مع الشخص قادر على أشعال شرارة أكبر، وإذا لم يكن في مشاعر يجب تركه عندها.ومن السهل التحكم في الأشخاص الذين يمكن الانجذاب لهم عن طريق التحكم في تلك الشرارة، مع إعمال العقل والمنطق خلال العلاقة، يمكن عمل قائمة رغبات العلاقة مع الشريك المستقبلى، لوصف الجانب المثالى، مع إعطاء بعض الأمور أولوية، وعند لقاء شخص ما يمكن تذكر بعض من ذلك المنطق لاختيار شريك حياة جيد متفاهم به صفات كثيرة جميلة.