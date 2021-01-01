تفاصيل عن جنسية منفذة هجوم اسطنبول



منفذة هجوم اسطنبول منفذة هجوم اسطنبول

صرح مظلوم عبدي، قائد "قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة بـ"قسد"، بأن المرأة التي اعتقلتها السلطات التركية لزرعها القنبلة التي انفجرت في إسطنبول، سورية وهي من مدينة حلب.



وبهذا الشأن، قال كوباني في حوار مع الصحيفة: "أثبتنا، على سبيل المثال، وأنا أكشف هذه المعلومات لوسائل الإعلام لأول مرة، أن المرأة التي اعتقلت لزرعها القنبلة تنحدر من عائلة مرتبطة بالدولة الإسلامية".



وسرد القيادي الكردي السوري تفاصيل عن هذه المرأة، ومن ذلك أن "ثلاثة من أشقائها لقوا حتفهم وهم يقاتلون في صفوف تنظيم داعش. مات واحد في الرقة، وآخر في منبج، والثالث في العراق. وشقيق آخر هو قائد في المعارضة السورية المدعومة من تركيا في عفرين. كانت متزوجة من ثلاثة مقاتلين مختلفين من داعش، والأسرة من حلب. لا علاقة لنا مطلقا بالقصف وليس لدينا مثل هذه السياسة".

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يشار إلى أن بعض التقارير والتصريحات كانت شككت في وقت سابق في أن تكون هذه المرأة التي تدعي أحلام البشير سورية الجنسية، مرجحة أن تكون أصولها تعود إلى الصومال أو إلى الشمال الإفريقي.