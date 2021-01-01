قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية فيرجينيا (فيديو)

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إطلاق نار في ولاية فيرجينيا

أعلنت شرطة مدينة تشيسابيك في ولاية فيرجينيا الأمريكية، أن إطلاق نار وقع داخل متجر "وول مارت"، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وفيما لا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص الذين قتلوا أو جرحوا في إطلاق النار الذي وقع عند الساعة 10:12 مساء بالتوقيت المحلي، ذكرت وسائل إعلام أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا.

هذا ولا تزال الشرطة تعمل على تمشيط المبنى، مشيرة إلى أن منفذ العملية هو عمل فردي، ومن المرجح أن يكون هذا الشخص قد قتل.

https://twitter.com/i/status/1595276833662144512

https://twitter.com/i/status/1595274628263444482

المصدر: وسائل إعلامية أمريكية

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