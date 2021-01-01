طرق التعامل مع علامات الصرع المبكرة



الصرع الصرع

الصرع مرض دماغي مزمن غير معدي يصيب الناس من جميع الأعمار، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يعاني ما يقرب من 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من الصرع، مما يجعله أحد أكثر الأمراض العصبية شيوعًا، في هذا التقرير نتعرف على علامات الصرع المبكرة التي لا يمكن تجاهلها، بحسب موقع "Health".

العوامل الرئيسية التي تسبب الصرع

• العدوى هي على الأرجح السبب الرئيسي للصرع في جميع أنحاء العالم، إذا كان هناك دليل على وجود عدوى في الدماغ تسبب نوبات، فهذا يُصنف على أنه سبب معدي للصرع.



• يمكن أن يحدث الصرع لأسباب وراثية يحدث أحيانًا في الأسرة وأحيانًا يكون بسبب التغيرات الجينية المكتسبة.

• يمكن أن يحدث أيضًا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين أثناء الولادة.

• يمكن أن يكون سبب الصرع حالات تجعل جهاز المناعة يهاجم خلايا الدماغ.

• تعتبر العيوب الخلقية التي تصيب الدماغ سببًا شائعًا للصرع ، لا سيما لدى أولئك الذين لا يمكن السيطرة على نوباتهم باستخدام الأدوية المضادة للتشنج تتضمن بعض العيوب الخلقية التي تم ربطها بالصرع خلل التنسج القشري البؤري ، وتعدد الكريات الحمر ، والتصلب الحدبي.

• تندب الدماغ بعد إصابة في الرأس وتلف الدماغ بعد السكتة الدماغية والورم يمكن أن يسبب الصرع أيضًا.

ما هي العلامات المبكرة للصرع؟

اعتمادًا على نوع النوبة ، قد تختلف أعراض الشخص ومع ذلك ، فإن النوبات المتكررة هي العلامة الأساسية للصرع.



علامات النوبة هي:

-فقدان مؤقت للوعي

-حركات العضلات التي لا يمكن السيطرة عليها

-مشاكل في التواصل والفهم

-أعراض نفسية مثل الخوف والرهبة والقلق

-مشاكل في التنفس

-اهتزاز اليدين المفاجئ وسقوط الأشياء من اليد

-التحديق في الفراغ

كيف تساعد شخصًا مصابًا بنوبة صرع؟

إذا كان أي شخص يعاني من نوبات صرع من خلال اتخاذ بضع خطوات على الفور يمكن أن يساعد في تجنب أي نوع من الإصابات.

قد يعجبك أيضا...

• اطلب من الناس الابتعاد حتى يتمكن الشخص المصاب من التنفس بحرية.• اقلب الشخص على جانبه هذا سوف يمنعهم من الاختناق بسبب القيء أو اللعاب.• لا تضع أي شيء مثل الماء أو الدواء أو أي طعام في فم الشخص حيث يمكن أن يختنق الشخص المصاب بنوبات الصرع.• لا تحاول السيطرة على حركات الشخص المتشنجة أو إيقافها. أثناء تقييدهم يمكن أن يصابوا بالأذى لذا تجنب حبسهم حتى تنتهي النوبة.• يجب وضع منشفة ناعمة أو وسادة تحت رأسهم لمنعهم من إيذاء أنفسهم أثناء الحركات اللاإرادية السريعة.