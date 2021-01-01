التعليم تحدد مواعيد بداية أمتحان نصف العام



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تواجه سيولا من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك هناك تواصل مستمر مع الصحفيين لتبيين الحقائق باستمرار.



وأضاف زلطة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الشائعات التي تخرج بشأن العام الدراسي الحالي كثيرة جدا، متابعا: "امتحانات صفوف النقل بما فيها أولى وثانية ثانوي، ستبدأ يوم 14 يناير المقبل، وبالنسبة لمواصفات الامتحانات فتم تحديدها من المركز القومي للامتحانات، وهي اختيار من متعدد بنسبة 85% أما النسبة المتبقية الـ15% فسوف تكون مقالية".



وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "جاري حاليا تشكيل لجان على مستوى المديريات بالكامل، لإعداد مفردات اختبارية للصف الأول والثاني الثانوي، لمراجعة الامتحانات حتى تكون في متناول الطلاب".



وبشأن إجراءات مواجهة الفيروس المخلوي التنفسي في المدارس، أكد أنه منذ بداية رصد شكاوى أولياء الأمور عن ظهور حالات إعياء بالمدارس، تعاملت الوزارة بشكل جاد في وضع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب، وتم اتخاذ إجراءات بوجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة، مشددًا على أن الوزارة حظرت بيع مشروبات الطاقة في المدارس.

