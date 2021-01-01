لضرب إيران .. أمريكا وإسرائيل تستعدان لتنفيذ مناورات عسكرية

قال قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، لمسؤولي الدفاع الأمريكيين في واشنطن إنه يجب على الجيشين تسريع الخطط المشتركة بشأن تنفيذ مناورات تحاكي الهجوم علي إيران.
وفي وقت سابق، وصل كوخافي إلى أمريكا لعقد خمسة أيام من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الذين ركزوا على التهديد الإيراني، والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.
وقال كوخافي في تصريحات نشرها الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: “خلال المناقشات، تم الاتفاق على أننا في مرحلة حرجة من الزمن تتطلب تسريع الخطط العملياتية والتعاون ضد إيران ووكلائها الإرهابيين في المنطقة”.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!