كأس العالم 2022 l فرنسا تكتسح أستراليا برباعية



فرنسا تكتسح أستراليا فرنسا تكتسح أستراليا

استهل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لكأس العالم، بفوزه العريض على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.



منتخب أستراليا كان البادئ بالتسجيل بهدف أول جاء في الدقيقة العاشرة عن طريق كريج جودوين من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ماثيو ليكي من الجهة اليمنى، ليمنح بلاده التقدم.



وتعرض لوكاس هيرنانديز مدافع منتخب فرنسا للإصابة أثناء مراوغته من جودوين أثناء الهدف، ليتم استبداله بشقيقه ثيو هيرنانديز.

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وسجل أدريان رابيو هدف التعادل لمنتخب فرنسا في الدقيقة 27 بتسديدة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ثيو هيرنانديز من الجهة اليسرى.واستطاع الفرنسي أولفييه جيرو تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 31 من متابعة لتمريرة زميله أدريان رابيو.وأضاع مبابي فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 45 عندما تلقى كرة عرضية من أنطوان جريزمان، لكنه سدد الكرة فوق المرمى بشكل غريب.وتصدى القائم الأيسر لمرمى منتخب فرنسا لرأسية إيريفين لاعب أستراليا في الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بتقدم أبطال العالم بهدفين لهدف.كيليان مبابي سجل ثالث أهداف فرنسا في الدقيقة 68 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها عثمان ديمبلي من الجهة اليمنى، ليجعل النتيجة 3-1 لصالح بلاده.وعاد جيرو ليسجل الهدف الثاني له والرابع للديوك في الدقيقة 72 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيليان مبابي.وتساوى جيرو مع تييري هنري برصيد 51 هدفًا في صدارة الهدافيين التاريخيين لمنتخب فرنسا.انتصار فرنسا وضعهم في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما تجمد رصيد أستراليا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.تشكيل فرنساوضم تشكيل فرنسا كلا من:في حراسة المرمى: هوجو لوريسخط الدفاع: بنجامين بافارد - إبراهيما كوناتي - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديزخط الوسط: أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمانخط الهجوم: كيليان مبابي - أولفييه جيرويُذكر أن المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022 بقطر تضم منتخبات فرنسا وتونس وأستراليا والدنمارك.وتعادل منتخب تونس مع نظيره الدنماركي سلبًا بدون أهداف في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم على ستاد المدينة التعليمية.