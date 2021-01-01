مشروبات الطاقة .. المديريات مسئولة عن تنفيذ قرار حظر بيعها في المدارس

أكد شادي زلطة، المتحث بأسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارا كانت منذ فترة قد تحدثت عن مشروبات الطاقة، وتناول الأطفال بالمدارس لها بشكل كبير، مشيرا إلى أنه كانت توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بمراجعة كافة منافذ البيع لتلك المنتجات في المدارس أو خارجها.
وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم"، عبر فضائية “الحياه”، إن مشروبات الطاقة قد تكون خطر على صحة الأطفال.
وتابع المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي، أكد ضرورة القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، في نطاق النمدارس، ووجه المحافظين، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات بمتابعة ذلك.
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