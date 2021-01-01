مشروبات الطاقة .. المديريات مسئولة عن تنفيذ قرار حظر بيعها في المدارس



مشروبات الطاقة مشروبات الطاقة

أكد شادي زلطة، المتحث بأسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارا كانت منذ فترة قد تحدثت عن مشروبات الطاقة، وتناول الأطفال بالمدارس لها بشكل كبير، مشيرا إلى أنه كانت توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بمراجعة كافة منافذ البيع لتلك المنتجات في المدارس أو خارجها.



وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم"، عبر فضائية “الحياه”، إن مشروبات الطاقة قد تكون خطر على صحة الأطفال.



وتابع المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي، أكد ضرورة القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، في نطاق النمدارس، ووجه المحافظين، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات بمتابعة ذلك.

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سيتم خضوع المسئولين في المدرسة للتحقيق.وأشار شادي زلطة إلى أنه سيكون هناك متابعة من المديريات، على المدارس، للتأكد من عدم بيع مشروبات الطاقة، مؤكدا أنه لو تم إكتشاف أي بيع لتلك المشروبات، سيتم خضوع المسئولين في المدرسة للتحقيق.