فيديو .. الأرصاد : إنخفاض في درجات الحرارة بداية من الخميس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إنخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، إبتداءاً من يوم الخميس القادم، بحوالي من درجتين و حتى ثلاث درجات.
بداية فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر
وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة"المذاع على فضائية "DMC"، أن هناك نشاط للرياح مع إنخفاض درجات الحرارة،و هذا سوف يزيد الشعور بالبروده، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار، وخاصة في المحافظات الساحلية.
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